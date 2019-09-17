Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
|11:45 18.09.2019
|Греция
Наступного тижня поромне сполучення з популярними грецькими островами зіткнеться з серйозними перебоями через страйк, оголошений впливовою профспілкою моряків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Профспілка PNO заявила, що 24 вересня протягом доби триматиме пороми в порту, починаючи з 6 години ранку.
Прибережні судноплавні компанії закликали профспілку переглянути своє рішення, заявивши, що страйк завдасть шкоди ключовій туристичній індустрії Греції.
PNO у вівторок заявила, що страйк оголошено у зв’язку з протестом проти запропонованого закону, який різко розкритикували профспілки, оскільки їм буде важче скликати страйки.
Страйк 24 серпня проведуть і інші профспілки державних службовців на знак протесту проти законопроекту, представленого новим правоцентристським урядом Греції.
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