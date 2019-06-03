Оккупационное правительство Севастополя предлагает альтернативный вариант решения вопроса о передаче морского порта в федеральную собственность.

Как сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ, глава Росморречфлота Юрий Цветков, часть объектов порта город рассчитывает сохранить за собой.

Ранее был инициирован процесс передачи порта в федеральную собственность, однако в сентябре врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о намерении оставить морской порт в собственности города. Местные власти рассчитывают загрузить его мощности за счет запуска грузового сообщения с Сирией.

"Сегодня встречались с вице-губернатором Севастополя для определения официальной позиции [местных властей]. Этот проект сейчас прорабатывается. <...> Коллеги больше задумываются о том, чтобы оставить порт в своей собственности и передать только часть объектов порта в федеральную собственность. Однако мы, в свою очередь, выполняем поручение президента РФ по передаче этого порта в федеральную собственность", - сказал Цветков на конференции "Нева-2019"

По его словам, для пересмотра условий передачи порта в федеральную собственность властям Севастополя необходимо согласовать этот вопрос с президентом РФ. "Сейчас осуществляется аудит предприятия, который является первым этапом в определении дальнейших шагов по вопросу [развития порта]", - добавил он.

Из-за введенных после аннексии Крыма санкций для предприятий, работающих на полуострове, и их партнеров, объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. по итогам 2018 года. При Дмитрии Овсянникове, который руководил городом до июля 2019 года, обсуждалась возможность передачи убыточного порта в федеральную собственность, что, как предполагалось, должно поспособствовать повышению эффективности работы.