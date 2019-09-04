ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов

11:00 18.09.2019   Армения

На полигоне Камхуд российской военной базы в Армении военнослужащие подразделения стрелковой роты (снайперской) учатся вести учебные «дуэли» в горно-лесистой местности.

В течение месяца снайперы изучали теорию и на практике осваивали правила индивидуального прицеливания и выбора наиболее важных целей на дальностях от 100 до 2 тыс. метров, с использованием прицельного оборудования снайперской винтовки Драгунова, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На занятиях по военной топографии военнослужащие научились ориентироваться в незнакомой местности по карте с применением дальномеров, метеостанций и приборов навигации. С целью повышения выносливости и адаптации к высокогорной местности со снайперами проводились марш-броски с полной выкладкой на короткие и длинные дистанции по пересеченной местности и преодолением общевойсковой полосы препятствий.

В ходе проведения снайперских дуэлей военнослужащие отрабатывают ранее полученные навыки индивидуального прицеливания, выбора экипировки, маскировки и ориентирования с полученным опытом на «курсе выживания» в горно-лесистой местности.

Снайперы будут выполнять роль диверсионной группы, обозначенной замаскированными воздушными шарами, а другие будут действовать в роли снайперской группы, где обе стороны одновременно обучаются выбору позиций для ведения огневого поражения, маскировке и ведению прицельного огня по наиболее важным обнаруженным целям со сменой позиций и скрытном передвижении на огневых участках.

В подготовке снайперов, которая завершится стрельбой огневыми группами по целям условного противника, привлечено более 100 штатных и внештатных снайперов соединения ЮВО.



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