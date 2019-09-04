ЮВО: Вертолетчики обеспечили радиоэлектронное подавление средств ПВО условного противника
|10:45 18.09.2019
|Краснодарский край
В рамках двустороннего тактического учения мотострелковых подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа экипажи вертолетов объединения ВВС и ПВО округа обеспечили радиоэлектронное подавление радиотехнических средств противовоздушной обороны условного противника.
По замыслу мероприятия, экипажам вертолетов Ми-8МТПР предстояло вскрыть систему ПВО «противника» и с помощью уникальной станции активных помех подавить радиоэлектронные системы управления войсками и оружием, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также была обеспечена групповая защита вертолетов Ми-35, которые нанесли тактический авиационный удар по вскрытым объектам противовоздушной обороны условного противника.
Уникальная станция активных помех, установленная на вертолетах Ми-8МТПР, позволяет обеспечивать групповую защиту самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, наземной техники и кораблей от воздушных атак и огня средств ПВО противника в радиусе нескольких сотен километров.
Двусторонние учения проходят на полигонах в Краснодарском и Ставропольском краях. К ним привлечены более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.
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