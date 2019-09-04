Российские спецслужбы в рамках учений «Лагуна-2019» провели тренировку по освобождению от террористов судна, принадлежащего нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз» .

Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму.

В сообщении сказано, что по легенде учения, в пограничное управление поступила информация о том, что на подходах к специализированному порту "Черноморск" группой вооруженных лиц захвачено судно обеспечения «Калос Лимен», принадлежащее государственному унитарному предприятию Республики Крым «Черноморнефтегаз». Лица, захватившие судно, настаивали на выполнении заведомо неприемлемых политических требований, по ходу учений возрастала их агрессивность.

В ходе учений оперативный штаб принял решение начать контртеррористическую операцию, в ходе которой заложников освободили, а террористов захватили.

«По сценарию учений, террористы приняли решение взорвать судно, в результате чего при установке самодельного взрывного устройства произошел взрыв и возгорание на верхней палубе «Калос Лимен». Переговоры не дали положительных результатов и руководителем оперативного штаба принято решение о введении режима контртеррористической операции, – говорится в сообщении. – В период проведения активной фазы учения сотрудники оперативно-боевого подразделения нейтрализовали условных террористов, освободив заложников. Личности преступников и их пособников установлены. В результате проведенного боевого мероприятия несколько сотрудников силовых органов и членов экипажа судна получили ранения различной степени тяжести. Специалисты республиканских медицинских служб оказали пострадавшим врачебную и психологическую помощь».

После "боевой операции" специалисты провели обследование судна. В ходе обследования обнаружено несработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ), которое обезвредили взрывотехники. Тушение пожара, вызванного взорвавшимся СВУ, осуществили специализированные суда сил и средств оперативного штаба, они же провели сбор попавших в морскую акваторию горюче-смазочных материалов.

К тактико-специальному учению были привлечены сотрудники управления ФСБ России, Черноморский флот, МВД РФ, Крымское линейное управление МВД России на транспорте, главное управление Росгвардии, главное управление МЧС, ГУП «Черноморнефтегаз».