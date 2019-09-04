В оккупированном Крыму на 1 сентября 2019 года в хозяйствах всех категорий уменьшилось поголовье животных, по сравнению с 1 сентября 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата, пишут Новости Крыма.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 сентября 2019 года поголовье крупного рогатого скота составило 104,5 тыс. голов (на 3% меньше по сравнению с 1 сентября 2018 г.), коров — 49,3 тыс. голов (на 4,1% меньше), свиней — 122,8 тыс. голов (на 7,1% меньше), овец и коз — 186,6 тыс. голов (на 3,1% меньше), птицы всех видов — 7,2 млн голов.

В хозяйствах всех категорий за январь-август 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года реализация скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилась на 10,7% и составила 103,4 тыс. тонн, производство молока снизилось на 5,2% (134,1 тыс. тонн), яиц — уменьшилось на 4,3% (217,1 млн. шт.).

За январь-август 2019 года в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, надой молока на одну корову составил 3697 килограммов.