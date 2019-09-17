На трассе «Таврида» под Феодосией за поворотом на cело Владиславовка со стороны Керчи утром 17 сентября произошло ДТП с участием российской военной техники.

Как сообщает сайт Kerch.FM, авария случилась около 7 часов утра.

БТР ударил сзади легковой автомобиль, который врезался в военный грузовик. В итоге вся колонна военной техники вынуждена была остановиться, что еще больше затруднило движение по трассе.

На сайте крымского управления МВД России о ДТП не сообщается.

15 сентября сообщалось, что большая колонна российской военной техники, включая ракетные комплексы на базе тягачей «Ураган», прошла в сторону Щелкино.

Новую трассу «Таврида» в Крыму называют «дорогой смерти» из-за частых ДТП.

Фото Керчь.ФМ