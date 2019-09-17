На трассе «Таврида» в окккупированном Крыму колонна военной техники подмяла легковушку / Фото
|08:30 18.09.2019
|Крым
На трассе «Таврида» под Феодосией за поворотом на cело Владиславовка со стороны Керчи утром 17 сентября произошло ДТП с участием российской военной техники.
Как сообщает сайт Kerch.FM, авария случилась около 7 часов утра.
БТР ударил сзади легковой автомобиль, который врезался в военный грузовик. В итоге вся колонна военной техники вынуждена была остановиться, что еще больше затруднило движение по трассе.
На сайте крымского управления МВД России о ДТП не сообщается.
15 сентября сообщалось, что большая колонна российской военной техники, включая ракетные комплексы на базе тягачей «Ураган», прошла в сторону Щелкино.
Новую трассу «Таврида» в Крыму называют «дорогой смерти» из-за частых ДТП.
Фото Керчь.ФМ
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