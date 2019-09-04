Прокуратура АРК направила до суду справу організатора “виборів” в окупованому Криму

09:30 18.09.2019   Крым

Прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної на території півострову «Избирательной комиссии Республики Крым».

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, пише Укрінформ.

"Чиновник" обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади)”, - повідомляє прокуратура АРК.

За даними наглядового відомства, у ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 року і до цього часу обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму.

Як приклад, 16 березня 2014 року голова «Избирательной комиссии Республики Крым» забезпечував проведення незаконного «загальнокримського референдуму», яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова. А 8 вересня 2019 року брав участь в організації та проведенні так званих виборів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" та "местных советов".

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов, коментуючи кримінальну справу проти "глави" так званого виборчкому Криму, зазначив, що особи, які активно сприяють анексії Криму, обов'язково будуть нести за це відповідальність.



Ще на цю тему:

14:00 12.09.2019
Игнорирование крымчанами выборов оккупанты сочли «провокацией» и «европейской традицией»
11:30 12.09.2019
Україна закликала ПАРЄ не визнавати членів російської делегації, "обраних" в окупованому Криму
20:45 11.09.2019
Рада визнала «вибори» в окупованому Криму нелегітимними
16:21 11.09.2019
Комітет Ради схвалив заяву про невизнання російських “виборів” у Криму
20:45 10.09.2019
С момента аннексии количество избирателей в Крыму выросло на 214 тысяч человек
17:30 10.09.2019
В Крыму огласили итоги незаконных выборов в "парламент"
14:21 09.09.2019
Молдова приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму
14:01 09.09.2019
Чубаров пояснив вкрай низьку явку на "вибори" в окупованому Криму
13:21 09.09.2019
Організатору та його заступниці повідомили про підозру за незаконні вибори в Криму
09:51 09.09.2019
Перші результати місцевих виборів у Росії та в анексованому Криму: більшість має «Єдина Росія»
09:35 09.09.2019
Мешканці окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, - Чубаров
09:31 09.09.2019
Польща також не визнає "вибори" в анексованому Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 18.09.2019
ЮВО: Вертолетчики обеспечили радиоэлектронное подавление средств ПВО условного противника
08:00 18.09.2019
В России начали создавать универсальный десантный корабль
18:45 17.09.2019
Озброєні моряки з КНДР напали на прикордонників ФСБ, поранено трьох силовиків — РосЗМІ
14:45 17.09.2019
Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
11:30 18.09.2019
Севастопольский морской порт будет в собственности государства лишь частично
11:15 18.09.2019
В оккупированном Крыму программу строительства социального жилья заменили патриотическим воспитанием
10:30 18.09.2019
Российские оккупанты провели в Черном море учения по освобождению судна нефтяной компании / Видео
10:15 18.09.2019
Крым-кэш: На аннексированном полуострове можно будет снять деньги на кассах магазинов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд