Прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної на території півострову «Избирательной комиссии Республики Крым».

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, пише Укрінформ.

"Чиновник" обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади)”, - повідомляє прокуратура АРК.

За даними наглядового відомства, у ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 року і до цього часу обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму.

Як приклад, 16 березня 2014 року голова «Избирательной комиссии Республики Крым» забезпечував проведення незаконного «загальнокримського референдуму», яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова. А 8 вересня 2019 року брав участь в організації та проведенні так званих виборів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" та "местных советов".

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов, коментуючи кримінальну справу проти "глави" так званого виборчкому Криму, зазначив, що особи, які активно сприяють анексії Криму, обов'язково будуть нести за це відповідальність.