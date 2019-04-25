Кримська правозахисна група заявила про факти знищення свободи слова на анексованому півострові, у тому числі про блокування російськими радіостанціями українського мовлення на території Херсонської області та північного Криму .

Про це у вівторок, 17 вересня, у Варшаві на нараді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт КПГ.

«Станом на середину вересня 2019 року, як мінімум у 10 великих населених пунктах на цій території на всіх FM радіочастотах українських радіостанцій мовлять російські станції. Таку ситуацію зафіксовано в тому числі і в містах Джанкой, Армянськ та Красноперекопськ. Ще у 9 населених пунктах на цій території українські радіостанції заблоковано частково. Для блокування радіосигналу російська влада навмисно включає на цих же частотах російські та підконтрольні РФ кримські радіостанції або встановлюють обладнання, яке заглушає радіосигнал українських станцій», - розповіла Сєдова.

Це відбувається на фоні того, повідомила експерт, що після збройної окупації Криму Росією до кінця 2014 року цифрове, кабельне та ефірне мовлення українських ТРК на півострові було повністю знищено.

Сєдова зазначила, що в Криму продовжує проводиться системна робота зі знищення доступу і до інших незалежних джерел інформації.

Станом на кінець травня 2019 року, підкреслила вона, як мінімум 14 популярних українських інформаційних інтернет-ресурсів повністю заблоковані в Криму.

Подібними діями, вважає Cедова, РФ порушують цілий ряд зобов'язань перед ОБСЄ, зокрема, зобов'язання сприяти поліпшенню поширення радіо- і телевізійної інформації, прийняте у рамках наради про Співпрацю в гуманітарних та інших сферах у Гельсінкі 1975 р.

Також Росія порушує зобов'язання забезпечувати "прямий і нормальний прийом передач радіослужб, що діють відповідно до правил радіомовлення Міжнародного Союзу Електрозв'язку", прийняте країнами-учасницями у Відні в 1989 році.

Крім того, РФ не виконує прийняте у Москві в 1991 році зобов'язання країн-учасниць про вільне отримання і передачу інформації та ідей без втручання з боку державної влади, у тому числі через іноземні публікації та програми телерадіомовлення.

Як заявила Сєдова, Росія своїми діями в Криму повністю ігнорує зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для функціонування вільних та незалежних засобів масової інформації та безперешкодного транскордонного і внутрішньодержавного потоків інформації, прийняте в Стамбулі в 1999 році у рамках Хартії Європейської безпеки.

«З огляду на вищезазначене, вимагаємо від РФ забезпечити неухильне виконання всіх перерахованих вище зобов'язань, припинити незаконні блокування незалежних українських радіостанцій і онлайн-медіа на території Криму", - резюмувала експерт Кримської правозахисної групи.

Представник КПГ звернулася до представників країн-учасниць ОБСЄ з проханням посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова в Криму.