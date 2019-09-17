Скадовск принял очередной груз лопастей для ветроэлектростанции.

Об этом проинформировала Администрация морских портов Украины в Facebook, сообщает Центр транспортных стратегий.

"45 лопастей для ветряков уже отправлено в поля Херсонщины, сейчас в порту перегружают еще 12", - рассказали в АМПУ.

Через неделю в Скадовске ожидают прибытия пятого судна с грузом лопастей для Мирненской ВЭС.

90-метровый сухогруз общего назначения Peak Bergen (флаг Нидерландов) прибыл в Украину из порта Мотриль (Испания).

Сообщается, что всего в Скадовске ожидают захода 7 судов с грузом для Мирненской ВЭС.

7 августа в морской порт Скадовск зашел балкер OCEANIC с грузом комплектующих для будущей Мирненской ВЭС, которые были доставлены в Украину из Испании.

Балкер доставил в Скадовск 15 лопастей, каждая из которых имеет длину почти с 25-этажный дом (74 метра) и весит 17 тонн. Кроме лопастей на судне в Скадовск прибыли еще 90 тонн других комплектующих.

Фото с сайта ЦТС