В порт Скадовск пришло четвертое судно с лопастями для ВЭС / Фото
|08:45 18.09.2019
|Украина
Скадовск принял очередной груз лопастей для ветроэлектростанции.
Об этом проинформировала Администрация морских портов Украины в Facebook, сообщает Центр транспортных стратегий.
"45 лопастей для ветряков уже отправлено в поля Херсонщины, сейчас в порту перегружают еще 12", - рассказали в АМПУ.
Через неделю в Скадовске ожидают прибытия пятого судна с грузом лопастей для Мирненской ВЭС.
90-метровый сухогруз общего назначения Peak Bergen (флаг Нидерландов) прибыл в Украину из порта Мотриль (Испания).
Сообщается, что всего в Скадовске ожидают захода 7 судов с грузом для Мирненской ВЭС.
7 августа в морской порт Скадовск зашел балкер OCEANIC с грузом комплектующих для будущей Мирненской ВЭС, которые были доставлены в Украину из Испании.
Балкер доставил в Скадовск 15 лопастей, каждая из которых имеет длину почти с 25-этажный дом (74 метра) и весит 17 тонн. Кроме лопастей на судне в Скадовск прибыли еще 90 тонн других комплектующих.
Фото с сайта ЦТС
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