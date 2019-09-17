Морской порт Мариуполь за 8 месяцев с начала 2019 года снизил объемы перевалки грузов почти на 3,2%, до 3,844 млн тонн.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины.

За 8 месяцев с начала года порт Мариуполь перевалил 3,266 млн т экспортных грузов, что почти на 3,7% меньше показателя периода прошлого года. В то же время перевалка импортных грузов в порту выросла до 573,78 тыс. т или на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Каботажных грузов в порту переработали 3,5 тыс. т, почти в 12 раз меньше, чем за 8 месяцев 2018 года.

По номенклатуре грузов порт Мариуполь обработал 95,2 тыс. т растительного масла - в 2018 году за этот период наливных грузов в порту не переваливали. Перевалка сухих сыпучих грузов в порту выросла почти на 18% до 1,287 млн т. Из них больше всего выросла перевалка зерновых и стройматериалов - на 70% и 49% соответственно. Объемы перевалки тарно-штучных грузов в порту уменьшились на 14,5% - до 2,461 млн т. Так, черных металлов порт Мариуполь за 8 месяцев 2019 года перевалил на 15% меньше - 2,439 млн тонн.

В августе порт Мариуполь нарастил перевалку: переработка грузов достигла 651,2 тыс. т при плане в 610 тыс. тонн.