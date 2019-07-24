В России начали создавать универсальный десантный корабль

08:00 18.09.2019   Россия

Работы по созданию универсального десантного корабля включены новую госпрограмму вооружения.

Об этом сообщил  замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, передает Интерфакс.
       
"Создание универсального десантного корабля для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведётся в плановом режиме", - сказал Рязанцев на форуме "Нева-2019"
       
Универсальный десантный корабль - подкласс десантного корабля, объединяющего в себе большинство функций, необходимых для высадки морского десанта, разных категорий, как личного состава, так и сухопутной и иной техники. Корабли подобного типа начали разрабатываться в США во время Вьетнамской войны. В настоящее время флот США является основным эксплуатантом УДК. Кроме них, подобные корабли имеют на вооружении или строят во Франции, Испании, Японии и некоторых других странах.
       
В августе 2018 года, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что в России вместо "вертолетоносцев в чистом понимании этого слова" будут строить УДК с вертолетным крылом.
       
В 2011 году Россия и Франция подписали контракт на строительство для российского ВМФ двух вертолетоносцев типа "Мистраль". В 2015 году контракт был расторгнут. После этого на протяжении нескольких лет озвучивались различные сообщения о возможном появлении в составе ВМФ России вертолетоносцев собственной разработки. В частности, занимавший на тот момент должность вице-премьера Дмитрий Рогозин заявлял, что на их разработку и строительство могут быть потрачены средства, которые Россия получила от Франции после срыва контракта на строительство "Мистралей".
       
В годовом отчете Объединенной судостроительной корпорации за 2018 год сообщалось о работе над обликом универсального десантного корабля нового поколения и больших десантных кораблей нового поколения.



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