Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент подав касаційну скаргу до суду в російській Калузі на рішення російського 21-го арбітражного апеляційного суду в окупованому Севастополі, який залишив в силі рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ у Сімферополі.

Про це 17 вересня розповів сам архієпископ Климент виданню "Крим.Реалії", передає УНН.

"Це їх судова система: спочатку документи подаються до суду першої інстанції в Сімферополі, а потім вже до Севастополя, в апеляційний суд або в Калугу. Залежить від того, яке заяву подано", - сказав архієпископ Климент.

За його словами, документи були відправлені на минулому тижні.

Так, повідомляється, що 30 серпня архієпископ Климент повідомив, що російський 21-й арбітражний апеляційний суд залишив в силі рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.

Раніше архієпископ Климент сказав, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів з Кримською єпархією Православної церкви України.

Управління Кримської єпархії Православної церкви України оскаржило рішення російського Арбітражного суду Криму за позовом російського мінмайна анексованого Криму про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

За словами архієпископа Климента, майно собору в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського мінмайна Криму, було "розграбовано і розламано". Російська влада публічно не коментує цю ситуацію.