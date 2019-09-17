Жителі Криму, що представляють російську владу і організації півострова, обманом домагаються відкриття віз західних країн і приїжджають до Європи за російськими паспортами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Крым.Реалии" розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця, коментуючи участь проросійських представників з Криму в нараді ОБСЄ у Варшаві.

"Вони приїхали за паспортами Росії. Громадянство Росії (Європа. – Ред.) не визнає, але визнає паспорти, оскільки ці паспорти видають невідомо де. І живуть вони в Криму чи ні - в паспорті закордонному не прописано", - сказав Дещиця.

"Коли вони подають документи на отримання віз, там не вказано, з Криму вони або не з Криму. І таким чином, коли вони подають документи на отримання візи, вони не говорять, що вони з Криму. Вони кажуть, що вони з Ростова-на-Дону або з іншого регіону Росії. І таким чином дурять європейські країни, які видають їм візи. І вони обманюють консульські установи...", - додав український посол.

Делегація України 17 вересня залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, в знак протесту проти заяви про "російський Крим".