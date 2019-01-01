Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"

20:41 17.09.2019   Болгария

Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік".

Про це пише УНН із посиланням на Радіо Болгарія.

“Тричленний склад Верховного адміністративного суду припинив справу проти рішення Комісії із захисту конкуренції про вибір підрядника проекту будівництва „Турецький потік“ на території Болгарії. Таким чином, суд дозволив його будівництво через територію країни”, — йдеться в повідомленні.

В суді уточнили, що залишили без розгляду скаргу консорціуму “Газовий розвиток і розширення в Болгарії”.

Ухвала суду підтверджує рішення Комісії про захист конкуренції, що будівельником “Турецького потоку” через болгарську територію залишається саудівський консорціум “Аркад”.

Раніше УНН повідомляв, що Болгарія побудує магістраль для російського газу до Сербії через кордон з Туреччиною. Над проектом працюватимуть три компанії — російський “Газпром”, болгарський “Булгаргаз” та шведський MET.



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