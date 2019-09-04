Демарш в ОБСЄ: делегація України вирішила не припиняти роботу в нараді
|20:21 17.09.2019
|Крым
Українська делегація вирішила не припиняти роботу у двотижневій нараді ОБСЄ.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
“Після того, як редактор видань „Кримська газета“ та „Кримський журнал“ Марія Волкова на нараді ОБСЄ в Варшаві назвала Крим російським, наша делегація в повному складі залишила засідання. Однак, після консультацій з партнерами, делегація вирішила поки не припиняти роботу в двотижневій нараді”, — йдеться в повідомленні.
Демарш України також дозволив мобілізувати наших партнерів — з заявами про підтримку територіальної цілісності України виступили представники США, Канади, низки країн ЄС включно зі Словаччиною, яка наразі головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії.
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