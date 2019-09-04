Визволений політв'язень Кремля Микола Карпюк розповів, що у 2014 році офіцер ФСБ поділився з ним планами Кремля щодо розколу України по Дніпру.

Про це колішній політв'язень сказав на пресконференції в Укрінформі.

“Після перевезення у Владикавказ зі мною спілкувалося досить багато офіцерів ФСБ... Був серед них один генерал-лейтенант, який розказував усі ті плани, які вони розробили, як вони реалізуються в Україні Москвою по розвалу нашої країни... Було чітко сказано, що реалізовувався план по розколу України по Дніпру. ЛІвобережжя вони забирають собі, Правий берег віддають Європі або полякам. Тільки не визначилися з Києвом — чи забрати собі чи віддати", - каже Карпюк.

За його словами, співрозмовник з ФСБ також розповідав, що росіяни "запустили сепаратистські теми" в Бессарабії, в Закарпатті, навіть у Львові.

"Вони розраховували на те, що після Донбасу буде Одеса, буде Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Він (офіцер ФСБ - ред.) був упевнений, що все це реалізується у 2014 році", - зазначив Карпюк.

Проте, додав він, коли на наступній зустрічі запитав офіцера ФСБ про ситуацію в Україні, той сказав, що "ми вирішили запустити перемир'я,.. зараз ідуть мінські перемовини; ми там розробили план урегулювання".

"І я зрозумів — вони програли”, - каже Карпюк.

Він переконаний, що українці за рахунок своєї єдності здобули перемогу над агресором і зберегли державу.

Карпюк також не став оцінювати зміни, які відбулися в Україні за час його відсутності.

Утім, висловив думку, що останні вибори в Україні засвідчили зміну поколінь у політиці і владі.

“Це зовсім інші ментально люди... Ці люди вже позбавлені "совка". Не кажу, що вони кращі чи гірші - вони інші, і такими їх потрібно сприймати”, - зазначив Карпюк.

Водночас він порадив політикам не шукати собі ворогів і змінити політичну боротьбу на змагання.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна і Росія провели взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "35 на 35". На Батьківщину тоді повернулися 11 незаконно засуджених українців, серед яких Микола Карпюк і Станіслав Клих, а також 24 моряки, які були захоплені Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

26 травня 2016 року суд Чечні засудив Карпюка та Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - на початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. На слуханнях сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк були в Чечні в цей період.