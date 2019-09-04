Український політв'язень Олександр Шумков отримав листа від звільненого з неволі Володимира Балуха, який утримувався в одній з ним колонії.

Про це Шумков написав латвійській активістці Тетяні Лазді, яка передала копію листа Укрінформу.

«Так, нарешті відбулося хоч якесь "зрушення", і багато хлопців вже вдома. Днями я ось від Володі (Балуха - ред.) і листа отримав, пише, що зараз знаходиться на лікуванні в «Феофанії». Слава Богу, він удома, на свободі, а то я сильно переживав за нього, щоб він дожив до кінця строку», - пише Шумков.

Він дякує всім за громадську підтримку. Шумков також сподівається, що його включать до наступних списків на обмін і йому не доведеться чекати до грудня 2020 року, коли закінчиться строк його ув'язнення.

Політв'язень також подякував активістам за інформпідтримку іншого ув'язненого, громадянина Росії Багаудіна Опієва, який стверджує, що його переслідують за релігійні переконання. Зараз триває касаційне оскарження його вироку, а також подається позов до ЄСПЛ.

Шумков інформує, що 4 вересня Опієва, «незважаючи на те, що він був на голодуванні і "розкрився", все ж вивезли» до ПКТ (приміщення камерного типу) - це, за словами політв'язня, місце, де «злісних порушників» «виховують» побоями і тортурами.

Лист датовано 15 вересня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник у кінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіціі в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначено за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

В даний час Торжокський міжрайонний суд продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про утримання його у штрафному ізоляторі. Наступне засідання заплановано на 30 вересня.

За повідомленнями російських ЗМІ, 6 лютого 2018 року в Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вироки дев'яти жителям Інгушетії (в їх числі Багаудіну Опієву), обвинуваченим у справі незаконного збройного формування «Орджонікідзевський джамаат». Опієв отримав найбільший термін - 14 років колонії загального режиму (ч. 2 ст. 228 (незаконне придбання і зберігання наркотиків), ст. 222 (незаконне придбання і зберігання зброї і боєприпасів), ст. 205 (терористичний акт) і ст. 208 ( участь у НЗФ) КК РФ). При цьому, вісім із дев'яти засуджених заявили, що давали свідчення під тортурами.

Російський правозахисний центр «Меморіал» повідомляє, що, за словами рідних Опієва, йому під час обшуку в будинку підкинули зброю і наркотики. У будівлі Інгушської УФСБ його катували струмом, протикали вуха голками, били по руках і ногах, в результаті чого він отримав серйозні ушкодження рук і переломи двох ребер. У порушенні справи з приводу цих заяв Опієву і його родичам було відмовлено.