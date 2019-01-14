Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности

19:45 17.09.2019   Армения

Мы адекватно оцениваем ситуацию в сфере безопасности.

Об этом заявил на очередном заседании Совета безопасности Армении 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства республики, открывая заседание, Пашинян, в частности, отметил: «Сегодня проходит очередное заседание Совбеза. В связи со средой безопасности, сформированной вокруг Армении, мы можем констатировать, что события и развития в целом происходят в рамках наших прогнозов, наших оценок, что означает, что мы, по сути, адекватно оцениваем ситуацию, развитие среды безопасности. А это, в свою очередь, означает, что наши работы и подготовка, связанные с улучшением ситуации в сфере безопасности Армении и работой государственных структур, адекватны происходящим событиям, что очень важно. Можно констатировать, что сформирована очень конкретная повестка деятельности Совбеза. Мы продвигаемся вперед с этой повесткой, и ряд вопросов нашего сегодняшнего обсуждения умещается в рамки данной повестки. Мы фиксируем конкретные результаты в направлении решения задач, намеченных Советом безопасности, и сегодня должны подытожить результаты, имеющиеся у нас сейчас, и наметить наши ближайшие планы».

Отметим, что в повестку заседания СБ  включен ряд вопросов, касающихся сферы безопасности.

 



Ще на цю тему:

09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
12:45 17.09.2019
NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 17.09.2019
Озброєні моряки з КНДР напали на прикордонників ФСБ, поранено трьох силовиків — РосЗМІ
14:45 17.09.2019
Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
11:45 17.09.2019
На початку жовтня прокладальники "Північного потоку – 2" дійдуть до кордону Данії, що створить патову ситуацію – Reuter
09:25 17.09.2019
Путін заявив, що обговорює з Туреччиною поставки нового озброєння
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 17.09.2019
Архієпископ Климент подав касацію на рішення про "виселення" ПЦУ з храму в Криму
20:51 17.09.2019
Дещиця про учасників наради ОБСЄ з Криму: вони обманюють ЄС при отриманні віз
20:31 17.09.2019
Україна окреслила власні пріоритети на 74-й сесії Генасамблеї ООН
20:21 17.09.2019
Демарш в ОБСЄ: делегація України вирішила не припиняти роботу в нараді
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд