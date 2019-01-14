Мы адекватно оцениваем ситуацию в сфере безопасности.

Об этом заявил на очередном заседании Совета безопасности Армении 17 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства республики, открывая заседание, Пашинян, в частности, отметил: «Сегодня проходит очередное заседание Совбеза. В связи со средой безопасности, сформированной вокруг Армении, мы можем констатировать, что события и развития в целом происходят в рамках наших прогнозов, наших оценок, что означает, что мы, по сути, адекватно оцениваем ситуацию, развитие среды безопасности. А это, в свою очередь, означает, что наши работы и подготовка, связанные с улучшением ситуации в сфере безопасности Армении и работой государственных структур, адекватны происходящим событиям, что очень важно. Можно констатировать, что сформирована очень конкретная повестка деятельности Совбеза. Мы продвигаемся вперед с этой повесткой, и ряд вопросов нашего сегодняшнего обсуждения умещается в рамки данной повестки. Мы фиксируем конкретные результаты в направлении решения задач, намеченных Советом безопасности, и сегодня должны подытожить результаты, имеющиеся у нас сейчас, и наметить наши ближайшие планы».

Отметим, что в повестку заседания СБ включен ряд вопросов, касающихся сферы безопасности.