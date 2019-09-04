В рамках двусторонних учений морской пехоты и береговой обороны ЧФ РФ личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион» и «Берег» отработал ракетную и артиллерийскую стрельбы на полигоне Опук в оккупированном Крыму: выполнили задачи по уничтожению корабельной группировки условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот 2017.

«По замыслу учения ракетчикам и артиллеристам поставлены задачи по поражению корабельной группировки условного противника с целью предотвращения нанесения кораблями ракетного удара по береговым объектам противодесантной обороны побережья и по недопущению высадки морского десанта», - говорится в сообщении.

Расчеты «Бастиона» выполнили стрельбу крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции (два больших корабельных щита-мишени), которая имитировала ударную группировку кораблей условного противника. Расстояние до цели составило порядка 60 км.

Береговые самоходные комплексы «Берег» выполнили порядка 30 залпов по морским целям, имитирующим отряд десантных кораблей условного противника. Расстояние до целей составило порядка 10 км.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.