17 сентября на сайте Верховной Рады опубликовали список народных депутатов, которые будут представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).



В состав делегации вошли 12 членов и 12 их заместителей: 14 народных депутатов из фракции "Слуга народа", по два – из фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За будущее", передает Гордон.



Постоянными членами делегации стали нардепы:



от "Слуги народа" – Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранна, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова;

от "Европейской солидарности" – Алексей Гончаренко,

от "Батьківщини" – Сергей Соболев;

от "Голоса" – Леся Василенко;

от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Юлия Левочкина;

от депутатской группы "За майбутнє" – Дмитрий Лубинец.

Заместителями постоянных членов делегации являются депутаты:



от "Слуги народа" – Александр Скичко, Дмитрий Наталуха, Вячеслав Медяник, Елена Хоменко, Александр Ковальчук, Юрий Камельчук, Евгения Кравчук;

от "Европейской солидарности" – Андрей Лопушанский,

от "Батьківщини" – Сергей Власенко;

от "Голоса" – Рустем Умеров;

от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Олег Волошин;

от депутатской группы "За майбутнє" – Лариса Билозир.

Делегация приступит к работе 18 сентября, сообщил сегодня в своем Telergam-канале Гончаренко. Он, а также Левочкина, Власенко и Соболев входили в состав делегации в Раде восьмого созыва.



Главу делегации еще не избрали, говорил в комментарии изданию "ГОРДОН" председатель комитета Верховной Рады по внешней политике, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. По его словам, это решение должны принять на заседании 18 сентября.



1 июля 2019 года комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал украинскому парламенту приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ из-за возвращения в ассамблею представителей России. РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, но в июне 2019 года ее делегацию вернули в ассамблею.



Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.



Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

