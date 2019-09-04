Усім 24 звільненим українським морякам, яких утримували в Російській Федерації, куплено квартири, й вони мешкатимуть в одному будинку , інші з 35 звільнених також отримають житло в найближчі тижні.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає День.

"Це була ініціатива президента, ми займаємося питанням купівлі квартир, крім моряків, яким уже всім купили квартири. Вони проживатимуть в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів, вони будуть з новими квартирами", - сказав він журналістам у вівторок у Києві.

Тимошенко також зазначив, що в одного з моряків були проблеми зі здоров'ям, і Офіс президента ініціював приїзд ізраїльських фахівців. "Йому зробили операцію, ізраїльські фахівці приїхали і зробили її на волонтерських засадах", - розповів він.