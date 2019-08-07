Озброєні моряки з КНДР напали на прикордонників ФСБ, поранено трьох силовиків — РосЗМІ

18:45 17.09.2019   Россия

Російські ЗМІ заявили про напад північнокорейських моряків на прикордонників ФСБ РФ у Японському морі.

Про це з посиланням на прес-службу відомства передає ТАСС, передає НВ.

«Екіпажем північнокорейської шхуни (понад 45 осіб) здійснено збройний напад на членів оглядової групи прикордонного корабля. Троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

У ФСБ стверджують, що північнокорейські моряки займалися «браконьєрським промислом» у «винятковій економічній зоні РФ».

Також повідомляється про затримання 21 члену екіпажу з іншої північнокорейської шхуни, яка також перебувала у зазначеному районі.



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