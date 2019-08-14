Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий рейс із Запоріжжя і Львова в Тель-Авів (Ізраїль).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Як повідомляється, рейси Львів - Тель-Авів будуть виконуватися два рази на тиждень: по четвергах і неділях. Вартість квитка в один кінець без багажу в даний час складає від 2,4 тис. гривень. Рейси будуть здійснюватися з 24 листопада.

Рейси Запоріжжя - Тель-Авів також будуть виконуватися по четвергах і неділях. Вартість квитка в один кінець без багажу в даний час складає від 2,3 тис. гривень. Авіарейси почнуть здійснюватися з 5 грудня.

Нагадаємо, що лоукостер SkyUp Airlines з 12 грудня запускає новий рейс з Києва в Турин (Італія) на зимовий період. Рейси здійснюватимуться з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в головний аеропорт Турін. Мінімальна вартість квитків - від 1416 гривень в одну сторону без урахування багажу.

Крім того, український лоукостер SkyUp Airlines з грудня 2018 року здійснює регулярні рейси з Києва до Попрада, Тбілісі, Барселону і Софію.