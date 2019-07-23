Суд заарештував завод "Кузня на Рибальському"

18:01 17.09.2019   Украина

Печерський райсуд Києва заарештував майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському".

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в Державному бюро розслідувань.

Повідомляється, що суд наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права "Кузні на Рибальському" в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів і ухиленні від сплати податків.

Відзначимо, свідком у справі купівлі-продажу столичного заводу "Кузня на Рибальському" проходить колишній президент України Петро Порошенко, якого раніше викликали на допит до Госбюро розслідувань. Порошенко був попереднім бенефіціаром підприємства, поки фонд Прайм ессетс кепітал, який керував його активами, не досяг домовленостей про продаж заводу в 2018 році.

У жовтні 2018 року Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Сергія Тігіпка придбати контрольний пакет акцій "Кузні на Рибальському".

13 серпня ДБР прийшло з обшуками до офісу Міжнародного інвестиційного банку, який також належить Порошенку. Обшуки проходили в рамках справи про можливі порушення під час продажу "Кузні".



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