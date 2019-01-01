«Через месяц президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Азербайджан для участия в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств».

Как сообщает SalamNews, об этом заявил находившийся с официальным визитом в Азербайджане вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай.

Ф.Октай сообщил, что в рамках заседания будет проведена встреча президентов Азербайджана и Турции.