Президент Турции совершит визит в Азербайджан
|17:45 17.09.2019
|Азербайджан
«Через месяц президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Азербайджан для участия в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств».
Как сообщает SalamNews, об этом заявил находившийся с официальным визитом в Азербайджане вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай.
Ф.Октай сообщил, что в рамках заседания будет проведена встреча президентов Азербайджана и Турции.
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