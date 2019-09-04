Кресло Аксенова в оккупированном Крыму хотят распилить надвое
|17:30 17.09.2019
|Крым
В ближайшее время в оккупированном Крыму решится вопрос о целесообразности совмещения в одном лице – двух важных региональных должностей: собственно "главы Республики Крым и премьер-министра правительства Крыма".
Об этом сообщает ForPost» со ссылкой на "председателя Госсовета" оккупированного Крыма Владимира Константинова.
«Многие регионы Российской Федерации имеют такую конструкцию (разделения этих должностей - прим.), она себя показала, свою эффективность, когда глава республики может заниматься более стратегическими вещами. Я сторонник, скажу откровенно, этой идеи, потому что Крым – особый регион, он очень политизирован», – цитирует агентство слова Константинова.
Константинов сообщил, что вопрос разделения должностей сейчас активно прорабатывается юристами, и решение об этом будет принято в скором времени.
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