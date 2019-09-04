В ближайшее время в оккупированном Крыму решится вопрос о целесообразности совмещения в одном лице – двух важных региональных должностей: собственно "главы Республики Крым и премьер-министра правительства Крыма".

Об этом сообщает ForPost» со ссылкой на "председателя Госсовета" оккупированного Крыма Владимира Константинова.

«Многие регионы Российской Федерации имеют такую конструкцию (разделения этих должностей - прим.), она себя показала, свою эффективность, когда глава республики может заниматься более стратегическими вещами. Я сторонник, скажу откровенно, этой идеи, потому что Крым – особый регион, он очень политизирован», – цитирует агентство слова Константинова.

Константинов сообщил, что вопрос разделения должностей сейчас активно прорабатывается юристами, и решение об этом будет принято в скором времени.