Сотрудники Управления ФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю совместно пресекли деятельность членов организованной преступной группы, причастной к систематической поставке и сбыту на территории полуострова контрафактной спиртосодержащей продукции.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Симферополе 8 сентября задержан следовавший из Краснодарского края грузовой автомобиль, в котором под видом чая перевозилось свыше семи тонн этилового спирта. 12 сентября правоохранителями в Джанкое задержан еще один грузовой автомобиль, в котором обнаружена и изъята партия фальсифицированной водки «Арбатская» и «Финская» без марок акцизного сбора, перемещавшаяся без каких-либо товарно-сопроводительных документов», – рассказали в ФСБ.

Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили склад с контрафактным алкоголем, где изъяли несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки «Нефть», «Морошка», коньяка «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонн этилового спирта.

«В настоящее время проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к непосредственному незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции», – добавили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.