Позитивную динамику представитель влиятельной организации увидела в состояние темпов роста экономики, улучшении дефицита текущего счета и макроэкономических показателях Грузии.

Премьер-министр Грузии ознакомил гостью с осуществляемой его правительством программой «Механизм расширенного финансирования» и обсудил с ней основные фискальные показатели будущего, 2020 года, передает ИА REGNUM.

По информации пресс-службы, Гахария рассказал главе миссии МВФ о проводимых в экономике структурных реформах и сообщил, что политика его правительства нацелена на достижение фискальной устойчивости и обеспечение экономического роста.

Мерседес Вера Мартин после встречи в администрации правительства Грузии заявила, что «несмотря на ухудшение внешних факторов экономика Грузии показала достаточную выносливость и прочность динамики экономического роста».

Между тем, если верить последним исследованиям общественного мнения, проведенным в Грузии по заказу американской организации NDI, более половины населения Грузии считают, что их финансовое положение за последние годы значительно ухудшилось, треть заявляет, что живет хуже, чем поколение их родителей, а еще половина респондентов отметила, что за последние 6 месяцев были случаи, когда не могли оплатить коммунальные услуги.