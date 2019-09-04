Україна у рамках нової сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй продовжить працювати над відновленням суверенітету і територіальної цілісності.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ, передає УНІАН.

"Україна як одна з держав-засновниць Організації виступає за посилення ролі багатостороннiх механiзмiв, зокрема ООН, у вирішенні нагальних проблем сьогодення. В умовах дедалi наполегливiших намагань зруйнувати світовий порядок, який заснований на мiжнародному правi i принципах Статуту ООН, лідерство цієї міжнародної організації є критично необхідним", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

"У рамках роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН продовжимо працювати над реалізацією національних пріоритетів, насамперед у сфері відновлення суверенітету i територіальної цілісності нашої держави", - наголосили в МЗС.

У цьому зв'язку українські дипломати позитивно оцінюють результати голосування 16 вересня щодо включення до проекту порядку денного 74-ї сесії окремого пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

"Розраховуємо на подальшу підтримку міжнародних партнерів у питаннях припинення збройної агресії проти України й досягнення мирного врегулювання та деокупації Кримського півострова та частини Донбасу", - сказано у повідомленні.

Також українські дипломати висловлюють підтримку пріоритетам роботи новообраного голови сесії Тіджані Мухаммад-Банде щодо сприяння зміцненню миру та безпеки, боротьби із бідністю, розвитку якісної освіти та розбудови інклюзивних суспільств.

"Очікуємо на продуктивні переговори світового співтовариства у рамках загальних політичних дебатів наступного тижня", - заявили в МЗС.

Крім того, у відомстві заявили про готовність зробити активний внесок в успішне проведення у цей період ініційованих генеральним секретарем ООН і державами-членами «п'яти самітів для людей планети»: першого Саміту Цілей сталого розвитку, Кліматичного саміту, а також засідань на найвищому рівні щодо охорони здоров’я, фінансування розвитку та проблематики малих острівних держав.

17 вересня, відкривається 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. До порядку денного сесійного тижня на рівні лідерів держав і урядів, що розпочнеться 23 вересня, включено пункт про ситуацію на окупованих територіях України. Президент Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі в Генасамблеї ООН.



