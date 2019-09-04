Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що питання оплати праці адвокатів, які захищають українців на території тимчасово окупованого Криму, залишається невирішеним.

Як повідомила омбудсмен у Facebook, сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин вона підтримала законопроект №2056 "Про безоплатну правову допомогу" щодо забезпечення права осіб, які незаконно позбавлені особистої свободи на безоплатну вторинну правову допомогу, передає УНІАН.

"89 кримських татар потребують такого захисту. Але, на жаль, питання забезпечення оплати адвокатської праці з захисту громадян України, які затримані, насамперед, на території анексованого Криму – не вирішене. Тому рідні змушені шукати гроші на оплату відповідної правової допомоги", - написала вона.

Денісова зазначила, що відповідний проект закону потребує вдосконалення, тому секретаріат уповноваженого готовий долучитися до процесу доопрацювання документу "задля швидкого розв'язання проблемного питання".

Під час засідання омбудсмен також запропонувала внести на розгляд комітету та подальший розгляд в стінах парламенту законопроект "Про перехідне правосуддя", який розроблений офісом уповноваженого та міжнародними організаціями за підтримки громадських організацій. "Розгляд та прийняття законопроекту "Про перехідне правосуддя" - важливий крок в реалізації стратегії щодо розв’язання військового конфлікту на Донбасі, яку впроваджує в життя президент України Володимир Зеленський", - наголосила вона.