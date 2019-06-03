У Міністерстві закордонних справ України не підтвердили, але і не спростували інформацію російського видання "Комерсант" про те, що зустріч лідерів нормандського формату відбудеться в жовтні, а не вересні.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на слова речника зовнішньополітичного відомства Катерини Зеленко, передає УНІАН.

"Так, ми бачили інформацію на Комерсанті. Однак точної дати зустрічі поки немає. Про це неодноразово заявляв міністр закордонних справ. Його заява опублікована у нас на сайті", - повідомила вона.

Крім того, ЗМІ намагаються отримати коментар від Офісу президента, однак прес-секретар поки на зв'язок не виходять.

Нагадаємо, 18 вересня у Мінську збереться контактна група з врегулювання ситуації на сході України, домовленості якої можуть сприяти зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.



