В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
|15:45 17.09.2019
|Турция
Прокуратура Турции выдала ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО.
Об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi, передает ИА REGNUM.
Девять подозреваемых уже были арестованы во время спецоперации, в настоящее время продолжается поиск оставшихся.
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