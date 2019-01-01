Прокуратура Турции выдала ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО.

Об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi, передает ИА REGNUM.

Девять подозреваемых уже были арестованы во время спецоперации, в настоящее время продолжается поиск оставшихся.