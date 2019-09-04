Українська делегація залишила залу засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Про це повідомляє сайт кримськотатарського телеканалу ATR з посиланням на свою журналістку, передає Інтерфакс-Україна.

"Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Наразі тривають консультації з партнерами щодо подальших дій", - розповіла кореспондент, пояснивши, що так делегація відреагувала на слова пропагандистів із Криму, які під час представлення заявили: "Крим, Росія" (зокрема, йдеться про головного редактора видань "Крымская газета" і "Крымский журнал" Марію Волконську).

У Варшаві відбувається щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. У заході бере участь українська офіційна делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.