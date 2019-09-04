Делегація України залишила залу засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим"
|15:30 17.09.2019
|Крым
Українська делегація залишила залу засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".
Про це повідомляє сайт кримськотатарського телеканалу ATR з посиланням на свою журналістку, передає Інтерфакс-Україна.
"Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Наразі тривають консультації з партнерами щодо подальших дій", - розповіла кореспондент, пояснивши, що так делегація відреагувала на слова пропагандистів із Криму, які під час представлення заявили: "Крим, Росія" (зокрема, йдеться про головного редактора видань "Крымская газета" і "Крымский журнал" Марію Волконську).
У Варшаві відбувається щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. У заході бере участь українська офіційна делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.
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