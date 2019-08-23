Одесский порт привлек дополнительные заходы круизных лайнеров в 2021-2022 годах

15:15 17.09.2019   Украина

Одесский морской порт в рамках ежегодной международной выставки круизной индустрии Seatrade Europe в Гамбурге договорился дополнительно о шести заходах круизных лайнеров в 2021 году и двух — в 2022 году.

Как сообщила пресс-служба порта, отраслевой ивент состоялся 11-13 сентября, передают Порты Украины.

В мероприятии приняли участие начальник службы круизной инфраструктуры и внешних связей администрации Одесского порта Игорь Панченко, начальник отдела туризма и евроинтеграции администрации Одесского порта Юлия Стрих, а также начальник Туристического информационного центра Одессы Екатерина Лещева. Благодаря совместному участию в выставке сотрудников администрации порта и руководителя городской структуры удалось представить представителям круизных линий исчерпывающую информацию о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и Одессе. Потенциальных партнеров порта интересовали технические характеристики пассажирских терминалов в Одессе, Констанце, Варне, Бургасе, береговое обслуживание туристов, размер портовых сборов.

«Итог проведенных переговоров в Гамбурге превзошел все ожидания. Одесситы провели порядка 12 встреч с представителями различных департаментов круизных линий Costa Cruises, Royal Caribbean Cruises, Holland America Line, Silversea Cruises, Noble Caledonia и др. Благодаря этим переговорам мы можем рассчитывать в 2021 году, помимо заявленных 11 судозаходов, еще дополнительно на шесть судозаходов, а в 2022 году дополнительно на два судозахода», — прокомментировал начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук посещение выставки Seatrade Europe.

Как показали переговоры, прогнозы на последующие годы благоприятные. Многие всемирно известные компании заявляли о возвращении в 2021-2022 годах в Черноморский регион, в частности — в Одессу. Например, Silversea Cruises собираются возвращаться в Одессу в 2021 году (лайнер Silver Shadow). Директор по планированию маршрутов компании Royal Caribbean Кристофер Аллан сообщил,  что, помимо четырех (два — в 2020 году, два — в 2021 году) заявленных заходов в 2021 году, ожидается три дополнительных захода компании Azamara Cruises и, вероятно, заход лайнера компании Celebrity Cruises в 2022 году. Директор наземных операций компании Noble Caledonia Джеймс Бучэнэн заявил о возвращении судов компании в Черноморский регион, начиная с 2021 года (лайнер Caledonian Sky).

Компаниям, которые в ближайшие два года не планируют заходы в Одесский порт (Holland America Line, Celestyal Cruises), была предоставлена вся интересующая информация, в том числе — о скидках на портовые сборы, о туристическом потенциале Одессы.

Администрация Одесского порта отмечает заинтересованность круизных линий в возвращении в Черноморский регион и Одессу, а также положительную тенденцию роста спроса на посещение круизными пассажирами портов Черного моря. 



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