Місія ООН закликає Росію відмовитися від примусового призову кримчан до Збройних сил РФ
|15:01 17.09.2019
|Крым
Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликає Росію відмовитися від примусового призову кримчан до Збройних сил Росії.
Про це сказано в доповіді про ситуацію з правами людини в Україні моніторингової місії ООН, передає Главком.
Також місія ООН рекомендує Росії припинити кримінальне переслідування кримчан за звинуваченнями в ухилянні від призову на військову службу.
Російському уряду слід утримуватися від примусового введення свого законодавства в Криму і забезпечити безперешкодний доступ на територію міжнародних моніторингових місій з прав людини та неурядових правозахисних організацій.
Крім того, слід повідомити кількість осіб, переведених із Криму в Росію для відбування термінів кримінального покарання і вжити негайних заходів для повернення таких осіб до Криму або материкову частину України і забезпечити безперешкодні відвідування таких затриманих членами сім'ї та працівниками українських консульств.
Місія ООН рекомендує Росії утриматися від проведення довільних і дискримінаційних обшуків і рейдів приватних будинків, що належать кримським татарам.
А також припинити кримінальне переслідування жителів Криму за розміщення до окупації постів у соціальних мережах, які не містять закликів до насильства.
Як повідомлялось, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму, а Україну - спростити процедуру відвідування півострова.
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