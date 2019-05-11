Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
|14:45 17.09.2019
|Россия
Атака дронов на объекты Saudi Aramco в конечном итоге может привести к падению цены на нефть до $50 за баррель.
Об этом заявил президент «Русснефти» Евгений Толочек, передает РБК.
«Рынок это [нападение] подстегнет однозначно... Что будет дальше — не знаю. Цена в $100 [за баррель нефти] если даже будет, то будет недолго. И потом будет скорее всего рецессия, и мы опять свалимся ближе к $50», — заявил Толочек.
При этом он отметил, что «Русснефть» по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в $65, ожидая возвращения котировок к этому уровню. «По факту мы пока видим $67 за баррель. Пока она [цена] как-то особо не стремится вверх», — добавил топ-менеджер.
По состоянию на 12:20 мск, Brent торгуется по $68,7 за баррель.
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