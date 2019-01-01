Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев примет участие в 9-ом Международном Caspian Energy Forum Baku – 2019, который состоится 19 сентября.

Об этом SalamNews сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его слвоам, С.Мехтиев высоко оценил тесное сотрудничество, сложенное на протяжении многих лет между Государственным таможенным комитетом и Caspian European Club. Созданная между двумя структурами совместная рабочая группа оперативно решает многие вопросы и является еще одним надежным мостом сотрудничества между бизнес-кругами и ГТК, сказал Сафар Мехтиев.

Отметим, что в работе CaspianEnergyForumBaku – 2019 примут участие более 1500 делегатов из 50 стран. Среди них - руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

CaspianEnergyForumBaku – 2019 будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена теме развития нефтегазового сектора, промышленности и реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане. Вторая сессия затронет вопросы развития финансового сектора, будет подробно рассказано о возможности инвестировании в Азербайджане, особое место во второй сессии уделено развитию малого и среднего бизнеса. В третьей сессии будет дан подробный отчет об успешной реализации ИКТ проектов, развитию агропромышленного комплекса и туристического потенциала Азербайджана. На форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

ОАО «Ziraat bank Azərbaycan» является спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2019. Партнерами форума являются ООО «Azpetrol ltd», ООО «AzerTelecom», ООО «AzeriСard», «ICODS Hilmer GMBH», « Hellmann Worlwide Logistics», «Нариманфильм», «Vien Group», «NABUCCO A&C»,«Azprint» и «Transbroker».

Регистрация для участия на форуме:http://caspianenergyforum.com

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США и в Германии. Первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.