Более 30 книжных новинок представили на первой в истории крымскотатарской книжной ярмарке, которая состоялась на выходных в Симферополе.

Там не только были представлены новинки крымскотатарской литературы, но и прошли встречи с авторами и автограф-сессии, передает QHA.

Посетители ярмарки увидели десятки художественных и детских книг о Крыме, крымских татарах на крымскотатарском языке, которые были написаны и изданы за два последних года. Была представлена и религиозная литература, а также словари, историческая и научная литература. Много внимания привлекла новинка этого года – книга «Той. Севги арфеси», которая рассказывает о свадебных традициях крымских татар.

На презентационных панелях крымские авторы делились с гостями своим творчеством, рассказывали о своих книгах, делились планами на будущее. В мероприятии приняло участие около 20 писателей и поэтов.

Например, автор Гульджихан Рейзова представила свою книгу «Корбек: Люди и судьбы», которая вышла в свет в этом году. Книга посвящена селу Корбек (Изобильное) под Алуштой, где родился отец писательницы.

Представляя книгу, Гульджихан Рейзова отметила, что выросла сама длительное время жила среди корбекульцев.

«Когда я писала эту книгу, каждый второй, наверное, говорил: «Ой, а у меня корни корбекульские». В эту книгу вошло очень много архивных материалов, чем я горжусь и чем она, наверное, ценна. Многие видные общественные деятели Крыма были родом из этого села. Это Илья Тархан — председатель КрымВЦИКа, это большой род Баличей, который дал много знаменитых имен и людей, которые представляют цвет нашей нации. Корбекульцев отличает очень большое трудолюбие, они очень гостеприимны», — рассказала она. «

Главный редактор детского журнала на крымскотатарском языке «Арманчыкъ» Эдие Муслимова вместе с маленькими читателями презентовали различные выпуски этого издания.

Организаторы выставки отмечали, что потребность в таких проектах обусловлена, в первую очередь тем, что крымские татары хотят знать свою историю, свою культуру, самих себя, знать свой родной язык и обучать своих детей родному языку.

Главным спонсором мероприятия выступил Фонд Исмаила Муфти-Заде, спонсором – фонд премии Фазыла Аметова, а организаторами — женский журнал «Nenkecan», продакшн-студия Qaradeniz Production и банкетный зал «Ешиль ада», в помещении которого все и происходило.

Основатель фонда им. Фазыла Аметова Эмине Володарская, выступая на закрытии ярмарки, отметила, что приехала сюда практически всей семьей, с сыном и внучками.

Володарская подчеркнула важность сохранения языка для продолжения развития каждого народа, и в первую очередь, важность сохранения письменного языка.

«Сегодняшняя практика крымскотатарского языка, его включенность в общемировое движение по развитию языков, создает впечатление, что это очень живой, способный к дальнейшему существованию и развитию язык. Он записан и сегодня мы видим столько книг — это записанный язык, это означает, что он будет дальше развиваться, он будет передавать о чем мы сегодня думаем, как мы живем, новым и новым поколениям», — отметила она.

В ярмарке приняли участие сотни человек, а ее прямую трансляцию посмотрело более 7 тысяч зрителей. В СМИ отмечают, что ярмарка была организована без участия российских “властей