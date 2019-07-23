Развитие судоремонта в Мариуполе отвечает требованиям Морской доктрины Украины - инвестпроект АСРЗ
|14:01 17.09.2019
|Украина
На сайте Европейской бизнес ассоциации обнародована презентация инвестиционного проекта, направленного на обеспечение развития судоремонта и судостроения в украинском морском кластере Азовского моря.
Как пишет ЦТС, речь идет об Азовском судоремонтном заводе, инвестиции в развитие которого, по мнению авторов проекта, соответствуют требованиям Морской доктрины Украины.
Так, Доктрина предусматривает возрождение замкнутого цикла судостроения; разработку и внедрение механизмов финансирования расширенного возрождения судостроения и судоремонта; развитие инфраструктуры базирования ВМС ВСУ; создание морских технологических и промышленных парков, другие мероприятия по поддержке инновационной деятельности морских кластеров.
Учитывая то, что АСРЗ на сегодня - единственная на Азовском побережье Украины верфь закрытого цикла, предприятие соответствует упомянутым положениям обновленной Морской доктрины Украины. Завод обслуживает, среди прочего, корабли ВМС Украины, Госпогранслужбы и дноуглубительный флот Администрации морских портов.
Предприятие занимается судостроением, судоремонтом, машиностроением и перевалкой зерновых, а также негабаритных и тяжеловесных грузов.
Завод обладает полным комплектом разрешительных документов, в том числе, на право проведения судоремонтных работ. Также обладает необходимой инфраструктурой в виде причалов, подъездных путей, акватории, ЛЭП и т.д.
Однако, для дальнейшего развития производства необходимы значительные инвестиции, ведь на сегодня почти 18% оборудования имеет возраст больше 40 лет, 39% - 20-40 лет, 43% - "старше" 20 лет. Обеспечить необходимый уровень инвестиций, как считают в УК "МИГ", управляющей предприятием, может приватизация АСРЗ.
По мнению авторов презентации, вливание необходимого объема инвестиций позволит возродить на АСРЗ судостроение, в 1,5 раза увеличить объемы капремонтов торговых судов, в 3 раза увеличить объемы выпуска продукции машиностроения.
Как ранее писал ЦТС, Верховная Рада Украины 13 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 1054-1 О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Отметим, что в этом списке находится ряд предприятий портовой отрасли, в частности, государственные стивидорные компании. Также в списке - Целостный имущественный комплекс Азовского судоремонтного завода.
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