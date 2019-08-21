В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
|13:45 17.09.2019
|Молдова
Пресс-служба агентства Sputnik сообщает о задержании руководителя информагентства и радио "Sputnik Молдова" Владимира Новосадюка.
"В Кишиневе задержан глава "Sputnik Молдавия" Владимир Новосадюк, его статус пока неизвестен - пресс-служба Sputnik", - говорится в телеграм-канале Russia Today, передает Интерфакс.
Ще на цю тему:
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
Президент Молдови терміново збирає радбез