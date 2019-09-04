Постійна палата арбітражного суду у Гаазі погодилась розглянути доводи російської сторони, яка стверджує, що ПриватБанк «незаконно» придбав свої активи у Криму ще до того, як Росія анексувала півострів.

Про це повідомило російське Міністерство юстиції, передає Громадське.

Розгляд відбудеться у межах судового процесу між ПриватБанком та Росією, у якому український банк вже одержав першу перемогу — арбітраж підтвердив свою юрисдикцію у позові ПриватБанку проти Росії та розпочав процес підрахунку розміру компенсації, яку Росія має виплатити банку.

«Арбітри дозволили надати докази того, що банк, який знаходився під контролем українського олігарха Ігоря Коломойського, був незаконним власником майна, яке, за твердженням позивача, було експропрійованим (Росією — ред.)», — повідомили у російському Мін'юсті.

Нагадаємо, що Гаазький арбітраж ухвалив рішення на користь державного ПриватБанку 15 лютого 2019 року. Тоді постійна палата третейського суду в Гаазі підтвердила свою юрисдикцію у позові ПриватБанку проти Росії, у якому український банк вимагає відшкодувати 1 мільярд доларів за втрачене через анексію Криму майно та активи.

Водночас Гаазький арбітраж переніс ухвалення рішення щодо розміру компенсації, яку Росія має виплатити ПриватБанку, на наступні етапи слухань цієї справи.

1 березня стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму. Сума збитків, яку в Нафтогазі очікують компенсувати відповідно до рішення арбітражу, може скласти до 8 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно. Зокрема, позитивне рішення арбітраж виніс у справі Ігоря Коломойського та компаній, що йому належать.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.