Украинские судостроители хотят выпускать до 30 кораблей в год

13:15 17.09.2019   Украина

 Профильная ассоциация «Укрсудпром» направила правительству свой вариант законопроекта «О государственной поддержке судостроения Украины».

Если его примут, судостроители обещают уже через 3-5 лет увеличить объем реализации продукции в 5-7 раз, занятость в отрасли – в 8-10 раз, построенных и отремонтированных судов и кораблей – в 10 раз, информирует enovosty.com/news.

Богатое прошлое

На момент обретения независимости Украина была заметной величиной на морской карте мира. Черноморское морское пароходство, располагавшее 360 судами различного класса и назначения, было крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире. На тот момент суда под украинским флагом, совокупным водоизмещением 6177 тыс. тонн составляли около 1% общемирового дедвейта.

Украина также располагала внушительным судостроительным потенциалом, имея около 20 крупных судостроительных и ремонтных верфей, как на море, так и в речных портах, с общим числом работающих на них более 150 тыс. человек.

В годы СССР на Черноморском судостроительном заводе (Николаев) строились авианесущие крейсеры, танкеры, сухогрузы, траулеры, буксиры, суда специального назначения и т.д.

Николаевский завод «Океан» специализировался на сухогрузах, рефрижераторах, лесовозах, супертраулерах, полупогружных установках для бурения морских скважин. И уже в годы независимости строил суда типа «Панамакс» и «Афромакс».

Херсонский судостроительный завод спускал на воду сухогрузы и танкеры, а расположенный там же завод «Паллада» известен своими железобетонными композитными плавучими доками, которые до сих пор работают во многих уголках мирового океана.

Отстаем по всем фронтам

Тем не менее, большинство из этих предприятий в последние годы не вписались в конъюнктуру рынка и, так же как украинский флот, влачили жалкое существование.

К 2015 году дедвейт судов под украинским флагом сократился более чем на порядок до 477 тыс. т., а доля флота – до 0,03% общемирового. Уменьшился в 17 раз объем перевозимых грузов. Если в 1990 г. он составлял 53,2 млн. т., то в 2014 г. – 3,2 млн. т. В общей структуре грузоперевозок морские и речные сегодня составляют лишь 0,2%.

На украинских верфях построят танкеры для голландцев

Вместе с Крымом Украина потеряла 5 морских портов, с десяток, если не больше судостроительных и судоремонтных заводов, и 10% общей перевалки грузов. В настоящее время РФ проводит активную политику экономического вытеснения Украины из Азово-Черноморского региона. Согласно проекту Морской доктрины Украины, подготовленной в 2016 г., но еще не утвержденной правительством, контроль Россией Керченского пролива ставит под угрозу еще 12,6% грузопотока через порты Мариуполь и Бердянск.

Потеря Украиной выходов к морю привела бы к потере 25% промышленного потенциала и убыткам до $1 трлн.

Между тем кое-какой промышленный потенциал у Украины, все же, остался. Это 10 крупных судостроительных заводов, 9 предприятий судового машиностроения, приборостроения и электромонтажа, 15 проектно-конструкторских и научных организаций. В отрасли работает несколько десятков средних и малых судостроительных и судоремонтных заводов. Общее число занятых в сфере людей в ассоциации «Укрсудпром» оценивают в 15 тыс., в том числе 5 тыс. рабочих и инженеров непосредственно на верфях. Более 80% их продукции, работ и услуг экспортируются.

В 2016-2018 гг. предприятия судостроения реализовали продукции на 15,7 млрд. грн., за 3 года увеличив объем реализации в 2,5 раза. За это время на заводах было создано около 1 тыс. рабочих мест, а в бюджет перечислено 3,7 млрд. грн.

Только за последние 2 года украинскими верфями было построено 3 судна на экспорт и 25 для внутреннего рынка, отремонтировано 108 судов для иностранных и 263 – для украинских заказчиков.

Судостроение двигают аграрии
Крупнейшим украинским заказчиком нового флота является агрокомпания «Нибулон», выкупившая в Николаеве судостроительный-судоремонтный завод «Лиман» (сейчас ССК «Нибулон»).

В 2018 году это предприятие спустило на воду 8 судов. В этом году планирует еще 9. В настоящее время флот «Нибулона» насчитывает 71 судно. Это не только баржи, рассчитанные на транспортировку по рекам до 4 млн. тонн зерна, но и самоходные перегружатели, буксиры грунтовозы и краны.



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