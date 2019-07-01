Согласно исследованию NDI, поддержка Евросоюзу составляет 78%. Согласно опросу, на вопрос: приемлема ли объявленная правительством Грузии цель, вступление страны в ЕС, 14% опрошенных заявляют, что «не приемлема». 8% зафиксировали ответ «не знаю».



Кроме того, согласно исследованию, число поддерживающих НАТО, по сравнению с предыдущим исследованием, незначительно сократилось. В частности, 71% респондентов заявляет, что членство Грузии в НАТО приемлемо, 17% говорят, что вступление страны в альянс неприемлемо. Отвечают «не знаю» 11%, передает Грузия Online.



Полевые работы исследования были проведены в период 13-29 июля. Всего проведено 2 131 завершенных интервью, средняя погрешность составляет 1.7%.



Исследования по заказу NDI проведено CRRC-Грузия.

