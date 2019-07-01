NDI: Поддержка Евросоюзу в Грузии составляет 78%, НАТО - 71%
|12:45 17.09.2019
|Грузия
Согласно исследованию NDI, поддержка Евросоюзу составляет 78%. Согласно опросу, на вопрос: приемлема ли объявленная правительством Грузии цель, вступление страны в ЕС, 14% опрошенных заявляют, что «не приемлема». 8% зафиксировали ответ «не знаю».
Кроме того, согласно исследованию, число поддерживающих НАТО, по сравнению с предыдущим исследованием, незначительно сократилось. В частности, 71% респондентов заявляет, что членство Грузии в НАТО приемлемо, 17% говорят, что вступление страны в альянс неприемлемо. Отвечают «не знаю» 11%, передает Грузия Online.
Полевые работы исследования были проведены в период 13-29 июля. Всего проведено 2 131 завершенных интервью, средняя погрешность составляет 1.7%.
Исследования по заказу NDI проведено CRRC-Грузия.
Ще на цю тему:
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти