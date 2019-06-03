Найбільш вірогідно, що вперше керівники Росії і України зустрінуться в жовтні у нормандському форматі.

Від домовленостей у Мінську, які мають відбутися днями, залежить проведення саміту "нормандської четвірки" , пише "Коммерсант", передає Gazeta.ua.

Стовідсотково тристороння контактна група узгоджуватиме терміни розведення військ. Також у Мінську можуть затвердити і підписати єдину редакцію "формули Штайнмаєра".

"Якщо це зроблять, ймовірність того, що перша зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбудеться в жовтні – на саміті в "нормандському форматі ", – наблизиться до 100% – переконані в росЗМІ.

18 вересня тристороння контактна група засідатиме в Мінську вдруге за місяць. Майбутня зустріч може бути ключовою, адже учасникам переговорів, по суті, треба підготувати умови для проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), глава Української держави у 1994-2005 Леонід Кучма припускає, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель на перемовинах у Нормандському форматі будуть підштовхувати президента Володимира Зеленського до неприйнятних поступок на користь Росії.