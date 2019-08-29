Коли прокладальники газопроводу "Північний потік – 2" досягнуть морського кордону Данії, може виникнути патова ситуація, здатна відкласти реалізацію проєкту .

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Гордон.



Екіпаж судна Solitaire, яке прокладає труби "Північного потоку – 2" дном Балтійського моря, повідомив, що швидкість прокладання становить 3–4 км на добу. Отже, до вод Данії трубопровід дійде на початку жовтня, пише агентство.



Прессекретар проекту Ульріх Ліссек зазначив, що поки що графіку будівництва чітко дотримують.



Однак потім можливе зупинення, здатне надовго відкласти подальші роботи, ідеться в замітці. Данське енергетичне агентство завершило громадські слухання щодо питання видання дозволу на будівництво газопроводу, але відмовилося повідомити, коли буде оголошено про ухвалене рішення.



Влада Данії попередила, що навіть якщо дозвіл буде одержано, то компанії-оператору доведеться чекати, перш ніж прокладання можна буде продовжити: данське законодавство дає зацікавленим сторонам можливість подати скаргу протягом чотирьох тижнів після ухвалення рішення.



Затримка не тільки приведе до подорожчання проєкту і труднощів у стосунках із партнерами "Північного потоку – 2", але й послабить позиції Москви в переговорах з Україною та Єврокомісією про транзит газу, зазначає Reuters.



"Північний потік – 2" – другий газопровід, який має зв'язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Протяжність маршруту – понад 1200 км, потужність нового трубопроводу становитиме 55 млрд м³ газу на рік. Вартість проєкту – €9,5 млрд, його порівну фінансують російський "Газпром" і п'ять європейських компаній. У "Газпромі" прогнозували, що "Північний потік – 2" введуть в експлуатацію до кінця 2019 року, компанія – оператор будівництва газопроводу повідомляла, що проєкт можуть завершити до середини 2020 року.



Німеччина, Фінляндія і Швеція дозволили прокладати трубопровід через свою територію, Данія– ні. У серпні 2018 року оператор проєкту запропонував прокласти трубопровід в обхід Данії.



Уряди України, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії вважають "Північний потік – 2" загрозою для енергетичної безпеки Європи.



12 березня 2019 року Європарламент ухвалив резолюцію, у якій визнав "Північний потік – 2" загрозою для внутрішнього ринку Європейського союзу.

