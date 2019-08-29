На початку жовтня прокладальники "Північного потоку – 2" дійдуть до кордону Данії, що створить патову ситуацію – Reuter

11:45 17.09.2019   Россия

Коли прокладальники газопроводу "Північний потік – 2" досягнуть морського кордону Данії, може виникнути патова ситуація, здатна відкласти реалізацію проєкту.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Гордон.

Екіпаж судна Solitaire, яке прокладає труби "Північного потоку – 2" дном Балтійського моря, повідомив, що швидкість прокладання становить 3–4 км на добу. Отже, до вод Данії трубопровід дійде на початку жовтня, пише агентство.

Прессекретар проекту Ульріх Ліссек зазначив, що поки що графіку будівництва чітко дотримують.

Однак потім можливе зупинення, здатне надовго відкласти подальші роботи, ідеться в замітці. Данське енергетичне агентство завершило громадські слухання щодо питання видання дозволу на будівництво газопроводу, але відмовилося повідомити, коли буде оголошено про ухвалене рішення.

Влада Данії попередила, що навіть якщо дозвіл буде одержано, то компанії-оператору доведеться чекати, перш ніж прокладання можна буде продовжити: данське законодавство дає зацікавленим сторонам можливість подати скаргу протягом чотирьох тижнів після ухвалення рішення.

Затримка не тільки приведе до подорожчання проєкту і труднощів у стосунках із партнерами "Північного потоку – 2", але й послабить позиції Москви в переговорах з Україною та Єврокомісією про транзит газу, зазначає Reuters.

"Північний потік – 2" – другий газопровід, який має зв'язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Протяжність маршруту – понад 1200 км, потужність нового трубопроводу становитиме 55 млрд м³ газу на рік. Вартість проєкту – €9,5 млрд, його порівну фінансують російський "Газпром" і п'ять європейських компаній. У "Газпромі" прогнозували, що "Північний потік – 2" введуть в експлуатацію до кінця 2019 року, компанія – оператор будівництва газопроводу повідомляла, що проєкт можуть завершити до середини 2020 року.

Німеччина, Фінляндія і Швеція дозволили прокладати трубопровід через свою територію, Данія– ні. У серпні 2018 року оператор проєкту запропонував прокласти трубопровід в обхід Данії.

Уряди України, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії вважають "Північний потік – 2" загрозою для енергетичної безпеки Європи.

12 березня 2019 року Європарламент ухвалив резолюцію, у якій визнав "Північний потік – 2" загрозою для внутрішнього ринку Європейського союзу.
 



Ще на цю тему:

18:41 13.09.2019
МЗС РФ обурене "цинічним" рішенням Праги віддати їм пам’ятник радянському маршалу
09:10 11.09.2019
Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
16:41 05.09.2019
Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
17:41 03.09.2019
Слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ
13:41 03.09.2019
ЗМІ: у справі ексміністра в Росії арештована громадянка України
12:41 03.09.2019
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
18:40 02.09.2019
В Египте умер посол России
20:41 30.08.2019
У Берліні серед білого дня убили відомого учасника російсько-чеченської війни і активного борця за незалежність Чечні
12:20 29.08.2019
Главы МИД и Минобороны РФ и Франции встретятся 9 сентября после семилетнего перерыва
18:41 28.08.2019
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії
16:21 26.08.2019
Вибух під Архангельськом: у РФ розповіли про склад радіоактивної хмари
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
Всі новини країни
Армения Армения
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
20:30 16.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
15:40 16.09.2019
Строительство порта Анаклиа в Грузии под угрозой срыва
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 17.09.2019
На початку жовтня прокладальники "Північного потоку – 2" дійдуть до кордону Данії, що створить патову ситуацію – Reuter
09:25 17.09.2019
Путін заявив, що обговорює з Туреччиною поставки нового озброєння
19:45 16.09.2019
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
16:45 16.09.2019
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
Всі новини країни
Украина Украина
12:15 17.09.2019
В оккупированном Севастополе нашли место для новой школы водолазов оккупантов
11:30 17.09.2019
"Не допустимо капітуляції!" – Зеленському написали відкрите звернення
11:15 17.09.2019
Російські медіа анонсували дату зустрічі Зеленського і Путіна
11:01 17.09.2019
Завершився важливий та найдорожчий етап у історії з отриманням двох американських катерів класу "Айленд"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд