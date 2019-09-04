Оккупанты провели в так называемом «отделе по конвоированию УФСИН России по оккупированным Крыму и Севастополю» конкурс на лучшего начальника караула специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого УФСИН России по Крыму и Севастополю, передает Флот 2017.

На первом этапе смотра-конкурса оценивалась специальная, строевая, физическая подготовки, а также сборка и разборка оружия. Во время конкурса начальники караула обменивались положительным опытом в организации службы конвоирования.

Как отметили в отделе по конвоированию, смотр-конкурс проводят с целью повышения уровня профессионального мастерства, выявления лучших и распространения их передового опыта в уголовно-исполнительной системе.

Победителем первого этапа смотра-конкурса признан начальник караула отделения по конвоированию Мустафа Фезля.