Ранее учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра ВМФ оккупантов находился в Карантинной бухте Севастополя.

Новый учебный центр будет построен в районе бухты Камышевой по ул. Челнокова, между жилым массивом и территорией «Севморпорта», передает Флот 2017.

Для учебного центра оккупантов планируется выделить 10 га земель «общего пользования».

Освобождаемые земли официально будут использоваться для создания историко-археологического парка и музея «Херсонес Таврический».