В оккупированном Севастополе нашли место для новой школы водолазов оккупантов
|12:15 17.09.2019
|Крым
Ранее учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра ВМФ оккупантов находился в Карантинной бухте Севастополя.
Новый учебный центр будет построен в районе бухты Камышевой по ул. Челнокова, между жилым массивом и территорией «Севморпорта», передает Флот 2017.
Для учебного центра оккупантов планируется выделить 10 га земель «общего пользования».
Освобождаемые земли официально будут использоваться для создания историко-археологического парка и музея «Херсонес Таврический».
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