Завершився важливий та найдорожчий етап у історії з отриманням двох американських катерів класу "Айленд"

11:01 17.09.2019   Украина

Завершився важливий та найдорожчий етап у історії з отриманням двох американських катерів класу "Айленд".

Що далі? Катери мають бути підготовні до транспортування та до кінця жовтня/початку листопада прибути в Україну. Тут їх розконсервують, налаштують всі системи та механізми. Потім відбудеться прийомка нашою стороною, пише на своей сторинце в Facebook Тарас Чмут

З кінця листопада, ВМСУ у повній мірі може виконувати на них поставлені завдання! Причому у всьому Чорному морі! Це не лише збільшить райони присутності флоту, але й суттєво розвантажить екіпажі МБАКів яких зараз постійно залучають всюди де лиш можливо. Також, не менше 32 моряків будуть отримувати чудову морську практику та відновлювати кадровий потенціал ВМС, в очікуванні нових, ще більших одиниць!

Наступний етап - модернізація та доозброєння. Цим питанням вже займаються миколаївські інженери з ДПЦК. Ключове - це встановлення артилерійської установки. Найімовірніше, це буде Ак-306 з ОЕлС SPIN (або чимось подібним).

Загалом, враження від цих не нових катерів перевершили очікування! США вміють будувати і системно підходити до питань насичення та балансування систем під виконання завдань які перед ними ставлять.

Сподіваюся, наступні 4 катери будуть не пізніше наступного року в України, чи хоча б зими/весни 2021-го.

 



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