Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії

10:45 17.09.2019   Грузия

Комісар з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган оголосив, що перша Європейська школа за межами ЄС буде відкрита у Грузії до 2023 року.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, про це Ган заявив під час візиту до Тбілісі, передає Укрінформ.

"Моїм пріоритетом на посаді єврокомісара було допомогти молодим людям у сусідніх з ЄС країнах отримати більше можливостей, розвинути навички та відкрити для них нові перспективи працевлаштування. У цьому контексті ми подвоїли фінансування в рамках Східного партнерства тих програм, що призначені для молоді та для розвитку системи освіти, і досягли значних результатів. Започаткування Європейської школи в Грузії є відмінним прикладом наших намагань принести користь", - розповів Йоганнес Ган.

Як зазначається, школа буде збудована на березі озера Лісі неподалік столиці Грузії. Планується, що перших учнів вона прийме у 2023 році.

У Європейській школі зможуть навчатися молоді люди з Грузії, а також з інших країн Східного партнерства - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови й України. Вони отримуватимуть знання за унікальними програмами, які поєднають найкращий досвід грузинської, європейської та міжнародної систем освіти.



Ще на цю тему:

13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
11:14 04.07.2019
Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии
11:57 03.07.2019
ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
10:29 24.04.2018
Жан-Клод Юнкер и Йоханнес Хан посетят Грузию в мае
09:24 22.03.2018
ЕС выделит Грузии 48 млн евро для поддержки бюджета
09:29 13.11.2017
Доклад ЕС: Отношения с Грузией в 2017 году усилились
16:52 06.11.2017
За три года ЕС выделил Грузии $3,7 млн на развитие гражданского общества
15:59 18.05.2017
Гегемония СНГ закончилась, Евросоюз стал главным рынком грузинских продуктов - эксперт
11:55 27.04.2017
Грузия ратифицировала Соглашение о вхождении в Европейский энергетический союз
12:48 31.03.2017
В Грузии находится делегация Венецианской комиссии
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
Всі новини країни
Армения Армения
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
20:30 16.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
15:40 16.09.2019
Строительство порта Анаклиа в Грузии под угрозой срыва
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 17.09.2019
На початку жовтня прокладальники "Північного потоку – 2" дійдуть до кордону Данії, що створить патову ситуацію – Reuter
09:25 17.09.2019
Путін заявив, що обговорює з Туреччиною поставки нового озброєння
19:45 16.09.2019
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
16:45 16.09.2019
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
Всі новини країни
Украина Украина
12:15 17.09.2019
В оккупированном Севастополе нашли место для новой школы водолазов оккупантов
11:30 17.09.2019
"Не допустимо капітуляції!" – Зеленському написали відкрите звернення
11:15 17.09.2019
Російські медіа анонсували дату зустрічі Зеленського і Путіна
11:01 17.09.2019
Завершився важливий та найдорожчий етап у історії з отриманням двох американських катерів класу "Айленд"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд