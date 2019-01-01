Комісар з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган оголосив, що перша Європейська школа за межами ЄС буде відкрита у Грузії до 2023 року.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, про це Ган заявив під час візиту до Тбілісі, передає Укрінформ.

"Моїм пріоритетом на посаді єврокомісара було допомогти молодим людям у сусідніх з ЄС країнах отримати більше можливостей, розвинути навички та відкрити для них нові перспективи працевлаштування. У цьому контексті ми подвоїли фінансування в рамках Східного партнерства тих програм, що призначені для молоді та для розвитку системи освіти, і досягли значних результатів. Започаткування Європейської школи в Грузії є відмінним прикладом наших намагань принести користь", - розповів Йоганнес Ган.

Як зазначається, школа буде збудована на березі озера Лісі неподалік столиці Грузії. Планується, що перших учнів вона прийме у 2023 році.

У Європейській школі зможуть навчатися молоді люди з Грузії, а також з інших країн Східного партнерства - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови й України. Вони отримуватимуть знання за унікальними програмами, які поєднають найкращий досвід грузинської, європейської та міжнародної систем освіти.