Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
|10:45 17.09.2019
|Грузия
Комісар з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган оголосив, що перша Європейська школа за межами ЄС буде відкрита у Грузії до 2023 року.
Як повідомляється на сайті Єврокомісії, про це Ган заявив під час візиту до Тбілісі, передає Укрінформ.
"Моїм пріоритетом на посаді єврокомісара було допомогти молодим людям у сусідніх з ЄС країнах отримати більше можливостей, розвинути навички та відкрити для них нові перспективи працевлаштування. У цьому контексті ми подвоїли фінансування в рамках Східного партнерства тих програм, що призначені для молоді та для розвитку системи освіти, і досягли значних результатів. Започаткування Європейської школи в Грузії є відмінним прикладом наших намагань принести користь", - розповів Йоганнес Ган.
Як зазначається, школа буде збудована на березі озера Лісі неподалік столиці Грузії. Планується, що перших учнів вона прийме у 2023 році.
У Європейській школі зможуть навчатися молоді люди з Грузії, а також з інших країн Східного партнерства - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови й України. Вони отримуватимуть знання за унікальними програмами, які поєднають найкращий досвід грузинської, європейської та міжнародної систем освіти.
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